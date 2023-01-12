В Екатеринбурге пропала 40-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшую 40-летнюю Инну Германовну Безукладникову. Последний раз женщину видели 11 января в Октябрьском районе уральской столицы.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, русые волосы, - уточнили добровольцы.

На момент пропажи она была одета в шапку-ушанку черного цвета с помпоном, шубу рыжего цвета, брюки синего цвета, ботинки черного цвета

- Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 7. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (343)356-42-07, - добавили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также вы можете связаться с координатором поиска по имени Игорь по номеру 89623165542.