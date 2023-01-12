В Екатеринбурге на остановке обнаружили труп

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге 11 января на остановке общественного транспорта обнаружили труп. Об этом сообщили горожане группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Остановка трамвая «Автовокзал» в сторону Ботаники, лежит труп. Рядом стоят похоронная служба и полиция, - рассказала очевидица.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не потупил.

Напомним, утром 11 января на улице Кобозева нашли тело 63-летнего мужчины. Его направят на вскрытие для выяснения точной причины смерти. В полиции отметили, что признаков криминала нет.