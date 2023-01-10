Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Серова

Прощание с Никитой Чирковым состоится 11 января в местном ритуальном зале Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Серова Никита Чирков. Молодой человек окончил местную школу, а позже поступил в СПТУ на автомеханика.

- После окончания обучения работал грузчиком на одной из баз города. Никита Чирков погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике. Прощание с ним состоится 11 января в местном ритуальном зале, - уточнили в администрации серовского городского округа.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области семьям мобилизованных провели 30 тысяч выплат. Общая сумма достигла 595 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Выплаты в размере 20 тысяч рублей на семью, а также на каждого из детей военнослужащего назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей