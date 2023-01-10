На Урале семьи мобилизованных свердловчан получили 30 тысяч выплат

Размер выплаты родным мобилизованных - 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области семьям мобилизованных провели 30 тысяч выплат. Общая сумма достигла 595 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Выплаты в размере 20 тысяч рублей на семью, а также на каждого из детей военнослужащего назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области, - говорится в сообщении.

Однако родственники могут и самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

В ноябре 2022 года общалось, что в Свердловской области выплаты получили 12 тысяч семей мобилизованных. При этом на Урале работает горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Туда, в том числе, можно обратиться по опросу выплат. Операторы по будням с 10:00 до 19:00. Телефон горячей линии: 8 800 101 91 11.