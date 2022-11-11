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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:15

В Свердловской области уже 12 тысяч семей мобилизованных получили выплаты

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже 12 тысяч семей мобилизованных получили выплаты. Об этом рассказала Депутат Госдумы России Жанна Рябцева.

- По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек, - написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, постановление о выплатах было подписано еще 20 октября. Получить выплаты члены семей мобилизованных могут двумя способами. Первый – самый массовый, через реестры от муниципальных образований.

Второй механизм – заявительный порядок. Такой способ стал необходимостью, так как некоторые данные о семьях могут быть неизвестны.