Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже 12 тысяч семей мобилизованных получили выплаты. Об этом рассказала Депутат Госдумы России Жанна Рябцева.

- По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек, - написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, постановление о выплатах было подписано еще 20 октября. Получить выплаты члены семей мобилизованных могут двумя способами. Первый – самый массовый, через реестры от муниципальных образований.

Второй механизм – заявительный порядок. Такой способ стал необходимостью, так как некоторые данные о семьях могут быть неизвестны.