В Нижнем Тагиле детский сад получил предостережение из-за холода в группах

Детям приходится постоянно ходить в теплой одежде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный детский сад № 3 получил предостережение от регионального Роспотренадзора из-за холода в группах.

По данным местных пабликов, температура в помещениях опускается до +14, а в спальнях воздух прогревается лишь до +10, из-за чего детям приходится постоянно ходить в теплой одежде.

- Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора в связи с информацией о низкой температуре в помещениях детского сада №3 направил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес образовательного учреждения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Свердловскую область пришло аномальное похолодание. Температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС. Сильные морозы будут держаться с 9 по 11 января.