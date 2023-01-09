Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 17:41

В Нижнем Тагиле детский сад получил предостережение из-за холода в группах

Температура в помещениях опускается до +14
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Детям приходится постоянно ходить в теплой одежде

Детям приходится постоянно ходить в теплой одежде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный детский сад № 3 получил предостережение от регионального Роспотренадзора из-за холода в группах.

По данным местных пабликов, температура в помещениях опускается до +14, а в спальнях воздух прогревается лишь до +10, из-за чего детям приходится постоянно ходить в теплой одежде.

- Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора в связи с информацией о низкой температуре в помещениях детского сада №3 направил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес образовательного учреждения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Свердловскую область пришло аномальное похолодание. Температура будет опускаться до -40 градусов. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС. Сильные морозы будут держаться с 9 по 11 января.