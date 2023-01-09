Названы главные причины аварий на дорогах Свердловской области

Обстановка на трассах области была стабильной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Свердловской области озвучили главные причины ДТП, которые произошли в новогодние праздники, с 1 по 8 января 2023 года.

Чаще всего дорожные аварии происходили из-за несоответствия выбранного скоростного режима дорожным условиям, выезда на полосу встречного движения и несоблюдение очередности проезда.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность на уральских дорогах снизилась на уровне 16%, число погибших снизилось на уровне 46%, - отмечают в ГИБДД.

Также в ГИБДД Свердловской области отметили, что остановку на дорогах осложнили снегопады и морозы. При этом в целом обстановка на трассах оставалась стабильной. На дежурство каждые сутки выходили по 700 сотрудников Госавтоинспекции.

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