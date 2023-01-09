На дорогах Свердловской области в праздники погибли семь человек

Ситуация на дорогах Свердловской области в праздники была стабильной Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Свердловской области в праздники, с 1 по 8 января 2023 года, в дорожно-транспортных происшествиях погибли семь человек, включая одного ребенка. Об этом рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Также в ДТП пострадали 82 человека, включая пятерых детей.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность на уральских дорогах снизилась на уровне 16%, число погибших снизилось на уровне 46%, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по региону. - В штатном режиме на дорогах области работает порядка 450 сотрудников ГИБДД, в праздничные дни мы выставляемость увеличили до 700 сотрудников ежесуточно.