Полиция выясняет обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 7 декабря на улице Фронтовых Бригад трамвай протаранил Mercedes. В городском управлении ГИБДД сообщили, что в аварии пострадали два человека.

На данный момент известно о двух пострадавших. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Обстоятельства пока выясняются. Предварительно известно, что авария произошла по адресу Фронтовых Бригад, 18. Двое пострадавших, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.

Напомним, что вечером 6 декабря на трассе Кольцово-Арамиль в столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний мальчик.

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Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с аномальными холодами

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни.

Автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает.

Госавтоинспекция напоминает: при управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными: соблюдать интервал и дистанцию между