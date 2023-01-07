Полиция выясняет обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Вечером 7 декабря на улице Фронтовых Бригад трамвай протаранил Mercedes. В городском управлении ГИБДД сообщили, что в аварии пострадали два человека.
На данный момент известно о двух пострадавших. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
- Обстоятельства пока выясняются. Предварительно известно, что авария произошла по адресу Фронтовых Бригад, 18. Двое пострадавших, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.
Напомним, что вечером 6 декабря на трассе Кольцово-Арамиль в столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний мальчик.
ВАЖНО
Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с аномальными холодами
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни.
Автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает.
Госавтоинспекция напоминает: при управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными: соблюдать интервал и дистанцию между