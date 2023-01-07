Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 7 января на 190 километре дороги Арамиль-Кольцово водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra. В результате аварии пострадал 12-летний мальчик, который сидел на переднем сидении Opel. Его доставил в детскую больницу № 9

Также пострадал водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Nexia и водитель с пассажиром Opel. Все они с различными травмами доставлены в больницу.

Столкновение произошло около 20:40. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, что 4 января на свердловской трассе в аварии погибла врач Юлия Шалина.

Госавтоинспекция обращается к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В полиции также напоминают, что необходимо менять стиль вождения, отказаться от резких маневров, опасных обгонов, выбирать пониженную скорость, особенно на скользкой и заснеженной дороге.