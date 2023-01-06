Остались дочь и сын: в Челябинской области в аварии погибла известный детский врач из Каменска-Уральского

У Юлии остались сын, дочь и муж Фото: группа во «ВКонтакте» «Управление Госавтоинспекции Челябинской области»

На 61 километре автодороги Усть - Багаряк - Тюбук ночью 4 января произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Sequoia не справился с управлением и въехал в стоящую на обочине фуру.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota, женщина 1978 года рождения, скончалась в карете скорой помощи при транспортировке больницу, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Управление Госавтоинспекции Челябинской области».

Погибшей оказалась известный детский врач Юлия Шалина. Она работала ортодонтом в Детской городской больнице Каменска-Уральского. На звонок корреспондента «КП-Екатеринбург» в больнице не ответили, но информацию о том, что в ДТП на Челябинском тракте погибла Юлия Шалина подтвердили ее знакомые и пациенты. Те, кто хоть раз был на приеме у нее, вспоминают ее, как одну из лучших сотрудниц медучреждения.

Юлия Шалина выступала, как эксперт на телеканале Каменска-Уральского Фото: скриншот с видео

- Добрая и отзывчивая!!!! Всегда шла на встречу и понимала в любой ситуации. Сами понимаете, каждый визит платный. В каких-то ситуациях приходилось переносить запись, либо у нас возникал форс-мажор, либо у Юлии Николаевны, но мы всегда находили выход, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елесина Татьяна [водила к Юлии Шалиной дочь]. - Что сейчас делать, даже не знаю... Мы к ней ездили более двух лет!

Отметим, что Юлия Шалина даже выступала, как эксперт на телеканале Каменска-Уральского.

У Юлии остались сын, дочь и муж. Супруг написал о гибели жены на своей странице во «ВКонтакте». Судя по всему, в день трагедии он был за рулем.

- Грешный я человек. Прошу простите меня все кого я обидел словами или делами. Вчера вечером мы попали в аварию, и погибла моя любимая жена Юля, - написал Александр Шалин.

Также он опубликовал фото с Юлией, которое было сделано за два часа до аварии.