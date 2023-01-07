Число смертей в регионе достигло 10 908 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки на Среднем Урале зафиксировали 83 случая коронавируса. По данным федерального штаба, было госпитализировано 30 человек. Зафиксирована одна смерть. Число случаев с начала пандемии в Свердловской области достигло 564 103. Смертность от ковида достигла 10 908.

Всего в России за сутки коронавирус выявили у 3 303 человек. С начала пандемии было зарегистрировано 21 823 855 случаев.

Напомним, что в Свердловской области сохраняется высокая заболеваемость свиным гриппом. Незадолго до Нового года часть школ региона были вынуждены перейти на дистанционное обучение.