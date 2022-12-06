Грипп есть. а ограничений нет, поэтому спасаться нужно самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области ситуация с респираторными заболеваниями хуже от недели к неделе. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, в период с 28 ноября по 4 декабря, в регионе зарегистрировано 46 326 случаев ОРВИ (22 963 – в Екатеринбурге), что почти на четверть выше, чем неделей ранее, и выше многолетнего уровня на 39,7%. При этом, 61% заболевших – дети.

Медики за неделю обследовали 198 человек, и пришли к выводу, что 12,6% от числа заболевших инфицированы свиным гриппом.

- Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа, - рассказывают в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

По словам эксперта лабораторной диагностики, врача Александра Соловьева, ситуация с сезонными вирусами на Среднем Урале очень сложная, и продолжает ухудшаться.

- Мир находится в ожидании эпидемии гриппа в последние годы. Связано это, во многом, с пандемией коронавируса. В 2022 году в летние месяцы наблюдалась мощная эпидемия гриппа в южном полушарии, она достигала десятилетних максимумов по распространению. И уже с началом нового осеннего сезона в северном полушарии было очевидно, что грипп придет и к нам, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев. - Можно было наблюдать за очень ранним и очень резким подъемом заболеваемости гриппом в США. На сегодняшний день в Штатах заболело более 8 миллионов человек, 78 тысяч госпитализированы, 4,5 тысячи умерли от гриппа.

По словам эксперта, сейчас наблюдается устойчивый рост заболеваемости гриппом в России, в том числе и в Свердловской области. У нас эта заболеваемость связана со свиным гриппом H1N1, и дальше нужно ожидать только ухудшение этой ситуации.

Ухудшение ситуации с гриппом сопровождается ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом и другими респираторными вирусами.

- Речь идет о тридемии, когда одновременно мы будет наблюдать эпидемию нескольких респираторных вирусных возбудителей. Мы увидим динамику все большего количества заболеваний среди детей, который до конца четверти находится в организованных коллективах. Уже часть коллективов в детсадах и школах уходят на карантин. Вирусы распространяются и на взрослую популяцию, - говорит врач. - Уровень распространения и гриппа, и других инфекций выше эпидемического порога. Но, при этом, никаких ограничений у нас нет вообще. Поэтому в ближайший месяц ожидаем резкий рост заболеваемости. К Новому году мы придем с большими показателями заболеваемости.

Также Александр Соловьев напомнил основные меры защиты от респираторных заболеваний, и ответил на вопрос, кому нужно пить витамины зимой?

Средний Урал охватит тридемия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меры защиты:

1. Вакцинопрофилактика от гриппа и коронавируса

2. Использование масок повышенного класса защиты

3. Самоизоляция при первых симптомах недомогания

4. Увлажнение воздуха дома и проветривание

Нужно ли пить витамины?

- При правильном сбалансировании питании дополнительной потребности в витаминах, как правило, не возникает. Поэтому важно правильно питаться. Но в силу нашего уральского климата возможен дефицит витамина D, йода, железа. Эти состояния достаточно часто встречаются в Свердловской области. Они требуют динамичного мониторинга, контроля, и при отклонении от нормы дополнительного назначения таких препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Екатеринбурга рассказали о симптомах свиного гриппа. В Свердловскую область вернулся штамм H1N1 (подробнее)