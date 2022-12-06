Жителям Екатеринбурга рассказали о симптомах свиного гриппа

Врачи рассказали, при каких симптомах стоит бежать к врачу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область вернулся свиной грипп (H1N1). Как сообщал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, по предварительным прогнозам, он проявит себя в полную силу ближе к концу декабря.
На сайте регионального Минздрава опубликовали памятку, в которой названы основные симптомы H1N1, которые должны насторожить и с которыми стоит немедленно обратиться к врачу. Вот они:
- спутанность сознания,
- сильная или устойчивая рвота,
- затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха,
- боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости,
- ломота в теле,
-внезапное головокружение.
Также должно насторожить, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
В памятке также отмечается, что высокий риск тяжелого течения болезни имеют беременные женщины, дети до пяти лет, люди 65 лет и старше, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями и со сниженным иммунитетом.
Чтобы избежать заражения стоит чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими.