В пожаре на Уралмаше погиб один человек

Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во время пожара в Екатеринбурге вечером 5 января погиб один человек. Напомним, огонь вспыхнул в частном доме на Уралмаше, на улице Новаторов.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 18:03. Выяснилось, что полыхает не только частный дом, но и надворные постройки. Создалась угроза распространения огня на соседние здания.

- В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни. В 19:23 пожар был локализован на площади 130 квадратных метров, угроза распространения пожара ликвидирована, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 18 человек личного состава. В первые минуты после борьбы с огнем сообщалось, что площадь пожара составляла 100 квадратных метров.