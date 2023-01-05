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НовостиПроисшествия5 января 2023 14:38

На Уралмаше загорелся частный дом

Огонь захватил 100 квадратных метров
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Фото с места ЧП. Фото: подписчик паблика "Екатеринбург Инцидент"

Фото с места ЧП. Фото: подписчик паблика "Екатеринбург Инцидент"

В Екатеринбурге вспыхнул частный дом. Пожар случился на Уралмаше, по улице Новаторов вечером 5 января.

- По оперативной информации, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В тушении задействованы четыре единицы пожарной техники и 18 человек личного состава, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. О причинах возгорания на момент публикации не уточняется.

В конце декабря был пожар в жилом доме на улице Коперника. Огонь также распространился на площади 100 квадратных метров.