В Екатеринбурге 10-летняя девочка разбила голову во время катания с горки

Нелегальная горка была расположена в парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 2 января, в Основинском парке ребенок получил травму головы. Школьница в возрасте 10 лет каталась на снегокате с нелегальной горки. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбуру.

Как уточнили в пресс-группе, трое детей сидели на снегокате. А отец стоял за ними на лыжах и управлял им. В то время, как на склоне шли люди, мужчина увернул снегокат влево. Однако, путь семье преградило дерево.

Школьница из-за травмы разбила голову и ее госпитализировали. Теперь сотрудники ПДН провели разъяснительную беседу с отцом. Мужчине грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее, в Екатеринбурге врачи спасали второклассника, который разбил голову на продленке. Мальчик прыгал по лестнице и не слушал замечания педагогов.