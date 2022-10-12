Его прооперировали, но он по-прежнему в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи екатеринбургской детской больницы № 9 борются за жизнь 8-летнего мальчика из Асбеста. Как сообщила «КП-Екатеринбург» бывшая депутат Асбестовского округа Наталья Крылова, ученик второго класса получил травму 12 октября.

- Его воспитывает бабушка, но по какой причине неизвестно. Когда она пришла к внуку, то у него половина головы была синей, - пояснила Наталья Крылова.

В областном главке полиции подтвердили информацию. Как выяснилось, мальчик поскользнулся на лестнице и ударился головой.

- Информация о ЧП с ребенком поступила в дежурную часть полиции Асбеста в 17:45 от медицинских работников местной больницы. По предварительным данным, происшествие не носит криминальный характер. 8-летний мальчик находился в группе продленного дня вместе с группой ребят из второго класса. Когда дети пришли в столовую, чтобы покушать, мальчик, о котором идет речь, быстрее всех поужинал и хотел вернуться в класс один, не дожидаясь других сверстников. Учитель попросила не торопиться и подождать других ребят, но малыш не послушался и убежал. Он стал прыгать по ступенькам, но поскользнулся и сильно ударился головой.

Пострадавший воспитывается бабушкой-опекуном. Для более квалифицированной врачебной помощи его доставили в детскую екатеринбургскую клинику, где его уже прооперировали. Однако его состояние по-прежнему остается тяжелым. На учете в ПДН он не состоял. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверочные мероприятия и устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Представители ДГКБ № 9 отказались комментировать состояние ребенка. На момент публикации связаться с родными школьника не удалось.

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