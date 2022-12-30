На Урале завершили поиски 12-летней девочки

Полицейские выясняют, почему девочка ушла из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 30 декабря завершили поиски 12-летней девочки, пропавшей накануне вечером 29 декабря. Школьницу нашли сотрудники полиции.

- В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершено. Причина ухода из дома выясняется, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Ранее мы писали, что девочка ушла из дома и не вернулась. В полиции сообщали, что школьница на профилактическом учете в МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский не состояла и не состоит.

Напомним, 29 декабря в Новоуральске завершили поиски двух 10-летних мальчиков, пропавших 28 декабря. Выяснилось, что они не вернулись домой потому, что хотели погулять. Детей нашли сотрудники полиции в подъезде одного из домов на улице Комсомольской. Там мальчики решили заночевать.