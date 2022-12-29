В Новоуральске завершили поиски двух пропавших 10-летних мальчиков

Мальчиков нашли в подъезде одного из домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске завершили поиски двух 10-летних мальчиков, пропавших 28 декабря. Детей нашли сотрудники полиции.

- В отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено. Причина ухода проста, хотели погулять. Ночевали и были обнаружены сотрудниками полиции в подъезде дома, 12б, по улице Комсомольской, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Напомним, на Урале продолжаются поиски 36-летней Любови Белюшиной. 22 декабря она ушла из дома в селе под Алапаевском и не вернулась. Как пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о пропаже Любови Белюшиной сообщил ее бывший муж. По предварительным данным, она могла уехать в Реж.