Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 5:56

В Новоуральске завершили поиски двух пропавших 10-летних мальчиков

Детей нашли сотрудники полиции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчиков нашли в подъезде одного из домов

Мальчиков нашли в подъезде одного из домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске завершили поиски двух 10-летних мальчиков, пропавших 28 декабря. Детей нашли сотрудники полиции.

- В отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено. Причина ухода проста, хотели погулять. Ночевали и были обнаружены сотрудниками полиции в подъезде дома, 12б, по улице Комсомольской, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Напомним, на Урале продолжаются поиски 36-летней Любови Белюшиной. 22 декабря она ушла из дома в селе под Алапаевском и не вернулась. Как пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о пропаже Любови Белюшиной сообщил ее бывший муж. По предварительным данным, она могла уехать в Реж.