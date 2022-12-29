О пропаже двух детей сообщили в полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске пропали два 10-летних мальчика. Иван Левинских и Никита Сидоров не вернулись домой 28 декабря. Об этом сообщили в полиции Новоуральска.

- Уважаемые граждане! В деле поиска пропавшего ребенка востребован каждый из нас! По дороге на работу или домой обратите внимание на проходящих рядом детей, - обратились к горожанам в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Иван Левинских Фото: группа во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска»

Иван Левинских был одет в светлую кофту, темные спортивные штаны, белые кроссовки с черными вставками.

Никита Сидоров Фото: группа во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска»

Никита Сидоров ушел из дома в синей шапке с вставками голубого цвета, черной парке с мехом на капюшоне, синих джогерах и черных дутышах на липучках. Отмечается, что Никита может находиться в районе улиц Комсомольская, Автозаводская, Промышленная, Победы и Советская.

Если вы знаете, где могут находиться мальчики, сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск по тел.: 8 (34370)4-57-57.

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