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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 16:58

На борту «Уральских авиалиний» возник пожар из-за Powerbank пассажира

Самолет должен был лететь из Москвы в Калининград
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, у одного из пассажиров загорелся портативный зарядник Powerbank

Как оказалось, у одного из пассажиров загорелся портативный зарядник Powerbank

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борту «Уральских авиалиний», который должен был лететь из Москвы в Калининград возник пожар. Как оказалось, у одного из пассажиров загорелся портативный зарядник Powerbank.

- Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы. Пострадавших нет. Проводится расследование инцидента, - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что компания «Уральские авиалинии» с 29 октября запустила Airbus A321 neo в Киргизию. Пока отправления возможны только из Москвы в Тамчы, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. В среднем место в экономе в одну сторону обойдется в 12 362 рубля, а полет продлится 4 часа и 25 минут.