«Уральские авиалинии» возобновили авиасообщение с Киргизией

В среднем место в экономе в одну сторону обойдется в 12 362 рубля, а полет продлится 4 часа и 25 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» с 29 октября запустила Airbus A321 neo в Киргизию. Пока отправления возможны только из Москвы в Тамчы, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. В среднем место в экономе в одну сторону обойдется в 12 362 рубля, а полет продлится 4 часа и 25 минут.

- Приступаем к выполнению рейсов из Москвы в Тамчы по субботам, обратно - по воскресеньям, - сообщается в официальном telegram-канале «Уральских авиалиний».

С 1 января 2023 года планируется увеличение полетов по данному маршруту: по вторникам, четвергам и субботам. А перед Новым годом будут предоставлены дополнительные рейсы на 27, 29 и 30 декабря.

Ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» планируют запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск.