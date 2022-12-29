Председатель СК поручил возбудить уголовное дело из-за плохого качества воды в Нижнем Тагиле

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отсутствия в Нижнем Тагиле питьевой воды надлежащего качества. Жители города жалуются на то, что поступающую в дома воду нельзя пить.

- Мер к устранению нарушений до настоящего времени уполномоченными структурами не принято. Ранее Председатель СК России ставил указанную ситуацию на контроль и поручал провести процессуальную проверку. Сейчас сообщается, что проблема не устранена, - уточнили в пресс-службе СУ СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом появится станция очистки воды «Южная», строительство которой обойдется в 887 миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета выделят в ближайшие два года. Старт работы намечен на 2024 год.