Под Нижним Тагилом построят станцию очистки воды

Через два года качество воды в Нижнем Тагиле улучшится Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом появится станция очистки воды «Южная», строительство которой обойдется в 887 миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета выделят в ближайшие два года. Старт работы намечен на 2024 год. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Комплекс водоочистных сооружений и системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод позволит обеспечить чистой водой 200 тысяч человек. В сутки станция будет перерабатывать 100 тысяч кубометров воды. Постановление о возведении станции подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отметим, что в этом году началась масштабная очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений. Качество воды в водоеме сильно ухудшилось, на что жалуются жители Нижнего Тагила. Система водоснабжения города частично запитана именно от этого водоема.