Медики ОДКБ № 1 пожаловались на лишение премий

В больнице сообщили, что премию получили сотрудники, предоставившие информацию о вакцинации либо документы о временном медицинском отводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге пожаловались на лишение премий. По их словам, выплаты не получили те сотрудники, у кого нет прививки от гриппа.

- Сотрудники, работающие сутками в стационарах, в неотложных отделениях, - у многих большие переработки, - не получили премию в размере 200% оклада, - рассказал E1.RU один из врачей.

В пресс-службе ОДКБ № 1 «КП-Екатеринбург» объяснили, что в медучреждении действует коллективный договор. Согласно положению о премировании сотрудников, премиальные выплаты за выполнение показателей работы за год предусмотрены в случае отсутствия у работника учреждения дисциплинарных взысканий, отсутствия задолженности по обязательным медицинским осмотрам и вакцинации за соответствующий период.

- Согласно приказу в больнице была организована вакцинация сотрудников против гриппа, - добавили в пресс-службе больницы. - Сотрудникам, предоставившим информацию о вакцинации либо документы о временном медицинском отводе, была начислена премия.

Напомним, ранее мы писали, что полицейские из Екатеринбурга получили новогодние премии в размере от 30 до 200 тысяч рублей. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых объяснил, что это обычная практика, когда в конце года поощряют сотрудников за конкретный вклад в борьбу с преступностью, профилактику правонарушений и иные заслуги.