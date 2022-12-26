Рассказываем, как поощрили сотрудников МВД перед праздником Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские из Екатеринбурга получили новогодние премии в размере от 30 до 200 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Считаю, что причина в кадровом «голоде». Сотрудников осталось очень мало, - пояснил источник.

Инсайдер не связывает выплаты с недавней проверкой из Москвы, которая давала оценку работе регионального главка МВД.

- В этом году очень много наказанных. Сотрудник с наказанием не может получить новогоднюю премию. А со строгого выговора из зарплаты вычтут порядка 10 тысяч рублей из зарплаты, - добавил источник «КП-Екатеринбург».

Напомним, что на прошлой неделе стало известно об отставке начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова.