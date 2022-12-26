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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:48

Житель уральского поселка погиб во время спецоперации на Украине

Причиной смерти мужчны стало осколочное ранение груди
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики

Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель уральского поселка Логиново Александр Бухаров погиб во время спецоперации на Украине. По данным администрации Белоярского городского округа, причиной смерти мужчны стало осколочное ранение груди.

- Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики. У Александра остались две дочери. Свои соболезнования родным выразили администрация Белоярского ГО и совет ветеранов Большебрусянской сельской управы, - уточнили в пресс-службы мэрии Белоярского ГО.

Также представители администрации добавили, что Александр Викторович оставил светлую память у всех, с кем дружил, работал, и тех, кто просто кто его знал.

Ранее стало известно, что во время специальной военной операции на Украине погиб житель уральского поселка Троицкий Кирилл Решетников. 32-летний мужчина получил повестку в октябре во время частичной мобилизации.