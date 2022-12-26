Житель уральского поселка погиб во время спецоперации на Украине

Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель уральского поселка Логиново Александр Бухаров погиб во время спецоперации на Украине. По данным администрации Белоярского городского округа, причиной смерти мужчны стало осколочное ранение груди.

- Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики. У Александра остались две дочери. Свои соболезнования родным выразили администрация Белоярского ГО и совет ветеранов Большебрусянской сельской управы, - уточнили в пресс-службы мэрии Белоярского ГО.

Также представители администрации добавили, что Александр Викторович оставил светлую память у всех, с кем дружил, работал, и тех, кто просто кто его знал.

Ранее стало известно, что во время специальной военной операции на Украине погиб житель уральского поселка Троицкий Кирилл Решетников. 32-летний мужчина получил повестку в октябре во время частичной мобилизации.