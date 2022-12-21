Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный из уральского поселка

Прощание с уральцем прошло 21 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции на Украине погиб житель уральского поселка Троицкий Кирилл Решетников. 32-летний мужчина получил повестку в октябре во время частичной мобилизации.

- Исполняя свой воинский долг, Кирилл Владимирович погиб. Страшная весть пришла семье 15 декабря. Мы выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким, - говорится на странице сообщества КДЦ поселка Троицкого.

Прощание с уральцем прошло 21 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества участника спецоперации на Украине из Нижнего Тагила, военнослужащего центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Льва Макеева.