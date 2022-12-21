Путин наградил сержанта из Нижнего Тагила, участвовавшего в спецоперации

Лев Макеев заявил, что гордится своей службой в подразделении «Витязь». Фото: скриншот видео на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества участника спецоперации на Украине из Нижнего Тагила, военнослужащего центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Льва Макеева. Об этом говорится на сайте Кремля.

Церемония награждения прошла 20 декабря. Президент отметил, что те, кого сегодня награждают, пишут историю своей страны.

- Сегодня мы чествуем выдающихся граждан России – героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время, - заявил Путин.

Сам Лев Макеев в своей речи сказал, что гордится своей причастностью к подразделению «Витязь». Также он поблагодарил всех матерей, сестер, жен и девушек, которые переживают за своих мужчин и поддерживают их.

- Выражаю слова искренней благодарности: своим отцам-командирам, которые личным примером вдохновляют и мотивируют нас в нелегкие минуты испытаний; своим дорогим землякам из моего родного города Нижний Тагил, которые оказывают беспрецедентную поддержку как словом, так и делом, - высказался военный.

Ранее, 19 октября, Владимир Путин наградил директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова. Он стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».