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Общество20 октября 2022 11:54

Владимир Путин наградил известного свердловского чиновника

Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Президент наградил представителя власти Свердловской области

Президент наградил представителя власти Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года наградил директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова.

Глава государства наградил представителя областной власти медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Фото: официальный портал правовой информации

Фото: официальный портал правовой информации

Алексей Россолов родился в 1963 году в Ростове-на-Дону. Окончил Московский государственный педагогический институт по специальностям «История», «Обществоведение» и «Основы советского государства и права». Является офицером с высшим специальным образованием. Имеет титул Государственного советника Свердловской области первого класса.

Десять лет назад при губернаторе Евгении Куйвашеве получил пост начальника Государственной жилищной инспекции Свердловской области. Сейчас руководит Департаментом государственного и жилищного и строительного надзора региона.