Владимир Путин наградил известного свердловского чиновника

Президент наградил представителя власти Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года наградил директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова.

Глава государства наградил представителя областной власти медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Фото: официальный портал правовой информации

Алексей Россолов родился в 1963 году в Ростове-на-Дону. Окончил Московский государственный педагогический институт по специальностям «История», «Обществоведение» и «Основы советского государства и права». Является офицером с высшим специальным образованием. Имеет титул Государственного советника Свердловской области первого класса.

Десять лет назад при губернаторе Евгении Куйвашеве получил пост начальника Государственной жилищной инспекции Свердловской области. Сейчас руководит Департаментом государственного и жилищного и строительного надзора региона.