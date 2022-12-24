Дом расселили в ноябре этого года. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Викулова сгорел деревянный дом. На место происшествия выезжали пожарные, а также сотрудники скорой помощи.

- Этот дом расселили в ноябре этого года. Несколько недель назад его потихоньку начали растаскивать, на той неделе убрали забор. В нем никто не жил. Он располагался в месте, которое активно расселяют с лета этого год под многоэтажную застройку, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель.

В ГУ МЧС по Свердловской области пока не комментируют инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что в поселке Черноисточинск вечером 23 декабря во время пожара в четырехквартирном доме погибла молодая мама вместе с трехлетним сыном. По предварительным данным, их смерть не была криминальной. По факту происшествия следователи проводят проверку.