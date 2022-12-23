В центре Нижнего Тагила двое неизвестных пытались украсть три елки

Фото: пресс-служба кофейни «Без повода»

В центре Нижнего Тагила двое неизвестных мужчин хотели украсть три елки, которые стояли в горшках около кофейни «Без повода», расположенной по адресу Строителей, 10. При этом неудачная попытка злоумышленников попала на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как по ступенькам подходят мужчины в капюшонах и пытаются поднять деревья. Когда они поняли, что ели скреплены между собой и унести их не получится, они бросили горшки на земле и сбежали.

В полиции Нижнего Тагила отметили, что заявлений на воришек не получали.

Ранее стало известно, что В Екатеринбурге мужчина разбил топором заднее стекло машины Lada Granta, на котором была приклеена буква Z. Инцидент произошел ночью 3 октября.

- Остановился возле красной машины - на ней была надпись, а потом увидел наклейку на моей. И достал топор. В итоге я остался без машины. А мне нужно возить семью, - рассказал E1.RU владелец пострадавшего автомобиля.