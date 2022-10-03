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Происшествия3 октября 2022 7:48

В Екатеринбурге мужчина разбил топором стекло машины с буквой Z

Екатеринбуржец обратился в полицию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Екатеринбуржец надеется, что вандала, разбившего его машину, найдут

Екатеринбуржец надеется, что вандала, разбившего его машину, найдут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина разбил топором заднее стекло машины Lada Granta, на котором была приклеена буква Z. Инцидент произошел ночью, 3 октября.

- Остановился возле красной машины - на ней была надпись, а потом увидел наклейку на моей. И достал топор. В итоге я остался без машины. А мне нужно возить семью, - рассказал E1.RU владелец пострадавшего автомобиля.

Екатеринбуржец надеется, что вандала найдут. Он уже обратился в полицию. В УМВД Екатеринбурга произошедшее не комментируют.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге вандалы облили краской микроавтобус Toyota. Облитую машину заметили на Уралмаше. Примечательно, что на заднем стекле микроавтобуса также была приклеена буква Z.