Альпаку из Верхотурского монастыря передали зоопарку Челябинска

Фото: пресс-служба зоопарка Челябинска

Альпаку из Верхотурского монастыря по кличке Сильва передали зоопарку Челябинска. Известно, что в январе ей исполнится полтора года, в столицу Южного Урала она прибыла еще 16 декабря, а вскоре ей предстоит знакомство со своими сородичами.

- Зоологи отмечают, что девочка добрая, но сдержанная, ей еще предстоит пройти карантинные мероприятия, привыкнуть к новому месту жительства и к новым членам семьи, - рассказали представители челябинского зоопарка.

Кстати, на 2023 год запланирована реконструкция вольера альпак. Вместо обычного забора появится стеклянное ограждение. Так наблюдать за альпаками будет еще удобнее.

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