В цирке Нижнего Тагила родился детеныш тибетского яка

В дальнейшем малыш присоединится к своим родителям и будет выступать на манеже. Фото: пресс-служба нижнетагильского цирка

Нижнетагильский цирк на днях пополнился еще одним питомцем: там родился детеныш тибетского яка. Его родители Вита и Терек бойко выступают на сцене во время аттракциона «Дикая планета».

Ветеринары отметили, что животное появилось на свет крепким и здоровым, его вес составляет порядка пяти килограммов.

- Сейчас он питается исключительно материнским молоком, а ориентировочно через месяц начнет пробовать тертые овощи, сено и зерно. Уже в первые минуты после того, как новый обитатель труппы появился на свет, у него открылись глазки, и он потребовал еду, - рассказывают в пресс-службе цирка.

Его вес составляет порядка пяти килограммов. Фото: пресс-служба нижнетагильского цирка

В дальнейшем малыш присоединится к своим родителям и будет выступать в качестве звезды «Дикой планеты». При этом местные жители начали наперебой предлагать яченку клички, самым популярным именем стало Тагил.

- После длительных дискуссий и обсуждений мы сделали свой выбор, знакомьтесь, Таяк (Тагильский як), который уже делает свои первые шаги по манежу, - добавили представители цирка.

Напомним, в Екатеринбургском зоопарке у двупалых ленивцев Боя и Ляли родился сын. Малышу уже исполнилось три месяца, но он пока все время проводит, прячась в длинной шерсти мамы. Отходить от нее он начнет только через полгода.