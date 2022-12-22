В ДТП попал вагон маршрута № 12, он следовал Дзержинский район. Фото: "Тагильский трамвай"

В Нижнем Тагиле водитель легковушки разбил новый трамвай, авария произошла накануне на пересечении Восточного шоссе и улицы Цементная. В ДТП попал вагон маршрута № 12, он следовал Дзержинский район.

- Водитель автомобиля при повороте на Сухоложский поселок не уступил дорогу трамваю. Уважаемые водители, будьте внимательнее. Давайте беречь наши новые вагоны. Иногда и водители автомобилей бывают пассажирами. Жаль новый вагон. Надеюсь, его отремонтируют, - рассказали в пресс-службе тагильского трамвая.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за болезни сотрудников снизили количество трамваев. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай». По 1-2 вагона может быть снято с маршрутов, которые ходят чаще других. Это будет зависить от количества водителей и кондукторов, находящихся на больничном, в конкретный день.