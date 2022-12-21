В связи со всплеском заболеваемости ОРЗ среди водителей и кондукторов не будут выполняться некоторые рейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за болезни сотрудников снизили количество трамваев. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай». По 1-2 вагона может быть снято с маршрутов, которые ходят чаще других. Это будет завесить от количества водителей и кондукторов, находящихся на больничном, в конкретный день.

- В связи со всплеском заболеваемости ОРЗ среди водителей и кондукторов не будут выполняться некоторые рейсы до выхода достаточного количества указанного персонала с больничных листов, - рассказали в «Тагильском трамвае». - Руководство МУП приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 декабря зарегистрировано 74 454 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 26,3% и выше среднего многолетнего уровня на 120%. Кроме того, исследования показали, что доминирует свиной грипп - H1N1 выявили у 22,3% из 775 обследованных.