В Свердловской области за недели ОРВИ заболели больше 74 тысяч человек

H1N1 выявили у 22,3% из 775 обследованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано еще 74 454 случая ОРВИ. Данные за неделю с 12 по 18 декабря опубликовал Роспотребнадзор.

- Это выше уровня прошлой недели на 26,3% и выше среднего многолетнего уровня на 120%, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом 52% из общего числа заболевших - дети, а исследования показали, что доминирует свиной грипп. H1N1 выявили у 22,3% из 775 обследованных. Также выделены вирусы гриппа В (2,6%) и респираторные вирусы - метапневмовирусы, риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа.

В Роспотребнадзоре отмечают, что на 19 декабря неблагополучными по количеству заболевших стали Первоуральск, Краснотурьинск и Асбестовский городской округ. Там показатели заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более.

Напомним, Роспотребнадзор из-за большого количества заболевших ОРВИ рекомендовал отправить детей в нескольких городах на дистант и ввести в регионе масочный режим.