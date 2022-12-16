Роспотребнадзор рекомендовал вернуть в Свердловской области масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим в местах массового пребывания населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Причем чаще всего сейчас заболевают не коронавирусом, а «свиным гриппом».

- Всего на прошлой неделе мы регистрировали 59 случаев ОРВИ и гриппа, - рассказала заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Анжелика Пономарева. - Мы видим, что сейчас циркулирует преимущественно вирус гриппа A штамма H1N1.

В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют вернуть в Свердловской области масочный режим. Его, напомним, отменили в начале лета.

- Мы рекомендуем ввести масочный режим, - сказала Анжелика Пономарева. - Прежде всего масочный режим необходим в местах массового пребывания населения, в общественном транспорте, в общественных местах, в закрытых помещениях. Мы рекомендуем соблюдать его на рабочих местах и в учебных аудиториях. В настоящее время необходимо усилить дезинфекционный режим на объектах транспортной инфраструктуры.

Добавим, что в Роспотребнадзоре также рекомендовали перевести школы на дистанционную форму обучения и перенести новогодние утренники для классов и групп, ушедших на карантин.

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