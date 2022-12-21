Темой фестиваля «Не темно» станет 300-летие Екатеринбурга

Свои работы покажут больше 35 уральских и московских художников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Темой фестиваля «Не темно», который пройдет в Екатеринбурге 24 и 25 декабря 2022 года, станет 300-летие столицы Урала. Об этом сообщает мэрия.

- Арт-объекты появятся в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, креативном кластере Л52, кинотеатре «Колизей», лицее имени Дягилева, Литературном квартале и кофейне Loza, - говорится в сообщении.

Свои работы покажут больше 35 уральских и московских художников. Порядка 20 композиций нигде до этого не выставлялись и были сделаны специально для фестиваля.

В парке Маяковского покажут существ из параллельной реальности, образы людей, оставивших след в истории, лазерную анимацию и детский рисунок. При этом многие инсталляции будут интерактивными.

В 2021 году фестиваль «Не темно» прошел с 18 на 19 декабря. Художники и дизайнеры создали 12 световых инсталляций.