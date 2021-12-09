В парке Маяковского пройдет фестиваль «Не темно»

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2011 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского в самую длинную ночь в году - с 18 на 19 декабря пройдет фестиваль «Не темно». Художники и дизайнеры создадут 12 световых инсталляций, которые можно будет посмотреть с 18:00 до 22:00 и 18 и 19 декабря.

Напомним, в прошлом году участниками фестиваля «Не темно-2020» стали 34 художника из Екатеринбурга. Также в столицу Урала приехали участники из Санкт-Петербурга, Владивостока, Первоуральска и Перми. Они создали в парке Маяковского 18 арт-объектов.

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2011 года в самый короткий день в году. Художники и дизайнеры создают световые инсталляции, призванные продлить день и сделать самую длинную ночь светлее и теплее.