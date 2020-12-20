Световые инсталяции разместили по всему парку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парке Маяковского появились световые инсталляции фестиваля «Не темно». Он стартовал еще вчера, но увидеть творения художников можно будет еще сегодня до 22 часов. Всего посетители парка смогут увидеть 18 арт-объектов.

- В 2020 году концепт фестиваля - игра. Грани творческого азарта, неожиданные и увлекательные правила, загадки без правильных ответов - художники просто играют со зрителями. Или это игры вашего разума, - пишут на странице Парка Маяковского в Instagram.

Участниками фестиваля «Не темно-2020» стали 34 художника из Екатеринбурга. Также в столицу Урала приехали участники из Санкт-Петербурга, Владивостока, Первоуральска и Перми.

Всего посетители парка смогут увидеть 18 арт-объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2011 года в самый короткий день в году. Художники и дизайнеры создают световые инсталляции, призванные продлить день и сделать самую длинную ночь светлее и теплее.

Посмотреть больше фотографий с фестиваля можно здесь.

В этом году участниками фестиваля стали 34 художника из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 тысяч екатеринбуржцев осветили самую длинную ночь в году. В минувшие выходные прошел фестиваль «Не темно» (подробнее)