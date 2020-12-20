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В Парке Маяковского появились световые инсталляции фестиваля «Не темно»

Увидеть их можно будет сегодня до 22 часов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Световые инсталяции разместили по всему парку

Световые инсталяции разместили по всему парку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парке Маяковского появились световые инсталляции фестиваля «Не темно». Он стартовал еще вчера, но увидеть творения художников можно будет еще сегодня до 22 часов. Всего посетители парка смогут увидеть 18 арт-объектов.

- В 2020 году концепт фестиваля - игра. Грани творческого азарта, неожиданные и увлекательные правила, загадки без правильных ответов - художники просто играют со зрителями. Или это игры вашего разума, - пишут на странице Парка Маяковского в Instagram.

Участниками фестиваля «Не темно-2020» стали 34 художника из Екатеринбурга. Также в столицу Урала приехали участники из Санкт-Петербурга, Владивостока, Первоуральска и Перми.

Всего посетители парка смогут увидеть 18 арт-объектов

Всего посетители парка смогут увидеть 18 арт-объектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2011 года в самый короткий день в году. Художники и дизайнеры создают световые инсталляции, призванные продлить день и сделать самую длинную ночь светлее и теплее.

Посмотреть больше фотографий с фестиваля можно здесь.

В этом году участниками фестиваля стали 34 художника из Екатеринбурга

В этом году участниками фестиваля стали 34 художника из Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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