17 тысяч екатеринбуржцев осветили самую длинную ночь в году

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-24T08:24:02+03:00

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В минувшие выходные в Екатеринбурге в восьмой раз подряд прошел фестиваль светового искусства «Не темно». И, в отличие от прошлых годов, работы художников можно было увидеть только на Уктусе и в жилом районе «Шишимская горка». И даже несмотря на отдаленность фестивальных площадок и по-настоящему зимнюю погоду, его посетили порядка 17 тысяч горожан.

Фото: представлено организаторами

Фото: представлено организаторами

- Мы понимали, что выбрав для фестиваля удаленный район города, рискуем потерять часть аудитории, - заметила директор фестиваля Софья Сол. – С другой стороны, фестиваль стал поводом для жителей города увидеть, как преображается Уктус, а также устроить себе предновогоднее приключение в парке.

По традиции, в этом году в фестивале приняли участие художники из самых разных стран мира.

Фото: представлено организаторами

Фестиваль «Не темно» проходит в Екатеринбурге с 2011 года в самый короткий день в году. Художники и дизайнеры создают световые инсталляции, призванные продлить день и сделать самую длинную ночь светлее и теплее.

Фото: представлено организаторами

Фото: представлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU