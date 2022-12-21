В Екатеринбурге пожарные спасли из загоревшейся сауны семь человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад рано утром 21 декабря произошел пожар в сауне, которая находится на втором этаже трехэтажного здания. Прибывшие на место пожарные спасли семь человек.

- В 05:13 поступило сообщение о пожаре. На площади 18 квадратных метров повреждена внутренняя отделка сауны. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:25 пожарные локализовали огонь. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:42.

Напомним, 8 декабря пожар произошел в сауне в центре Екатеринбурга. Из-за возгорания из здания эвакуировались девять взрослых и ребенок. Они спустились по лестничным маршам до прибытия пожарных.