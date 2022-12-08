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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 3:39

В Екатеринбурге из-за пожара в сауне из здания эвакуировались 10 человек

Пламя разгорелось на площади 40 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга на улице Ленина рано утром, 8 декабря пожар произошел в сауне, которая находится в подвальном помещении жилой пятиэтажки. Из-за возгорания из здания эвакуировались девять взрослых и ребенок. Они спустились по лестничным маршам до прибытия пожарных.

- В 05:07 поступило сообщение о пожаре. На площади 40 квадратных метров повреждены мебель, имущество и внутренняя отделка сауны. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:20 пожарным удалось локализовать огонь, еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:28.

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал.