Мэрия Екатеринбурга выделила на патриотическое воспитание молодежи 3 млрд рублей

В том числе власти постараются сформировать у молодежи позитивное отношение к военной службе Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мэрия Екатеринбурга выделила на патриотическое воспитание молодежи три миллиарда рублей. Объем финансирования программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан» вырос почти в два раза.

Программу хотят реализовать до конца 2025 года. Контролировать исполнение будет заместитель главы столицы Урала Екатерина Сибирцева.

Деньги потратят на военно-спортивные игры, реконструкцию детско-юношеских центров, формирование семейных ценностей и гражданско-патриотической позиции. В том числе власти постараются сформировать у молодежи позитивное отношение к военной службе, а также уважение к истории и культуре России. Помимо этого, средства направят на профилактику радикализма и экстремизма.

Ранее стало известно, что в Свердловской области ищут кандидатов для работы в центре патриотического воспитания. Работу готовы предложить бывшим силовикам в хорошей физической форме. Сотрудники должны быть гражданами России или Белоруссии в возрасте от 30 до 45 лет.