На Урале ищут инструкторов для центра патриотического воспитания

Инструкторы должны иметь подготовку и хорошую физическую форму

В Свердловской области ищут кандидатов для работы в центре патриотического воспитания. Об этом сообщает министерство общественной безопасности региона.

Для работы с молодежью ищут претендентов в хорошей физической форме. Будущие сотрудники должны быть гражданами России или Белоруссии в возрасте от 30 до 45 лет. Кроме того, среди требований - опыт службы в силовых и ведомственных структурах. Также будущему наставнику патриотического клуба нужен спортивный разряд по стрелковым или военно-прикладным видам спорта не ниже первого. Также необходимо прохождение службы в спецподразделениях. Будущим инструкторам необходимо обращаться по телефону +7 (902) 268-05-81.

Саму инициативу создания патриотических клубов для молодого поколения проявил Российский союз боевых искусств. Президент России Владимир Путин также одобрил предложение и поручил федеральным ведомствам в регионах реализовать проект патриотических объединений.

В патриотическом клубе молодые люди будут проходить военно-спортивную подготовку, изучать историю страны, учиться оказанию первой медицинской помощи, а также другим направлениям.

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