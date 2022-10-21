Занятия в гвардии пропускать можно только дважды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жалобы и хихиканья отставить! Высокие каблуки меняем на кроссовки, а платья на спортивные костюмы. Ноготочки тоже нужно срезать. Иначе, как одолеть сборку и разборку автомата? Время диктует спрос. В Екатеринбурге жены офицеров и мобилизованных создали ЖГУТ. Теперь бывшие домохозяйки формируют надежный тыл под лозунгом: «Женская гвардия Урала только за Победу». «Комсомолка» не долго, думая, вступила в столь изящный легион.

БОЕВЫЕ ПОДРУГИ

Тренер чутко следит за техникой выполнения ударов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое крепких мужчин, которые еще пять минут назад разминались на татами, озадаченно косятся в сторону соседнего зала. В бойцовском клубе нечасто увидишь такое количество женщин. А сегодня здесь их два десятка, причем самого разного возраста. Разбег большой: от 25 до 60. Это одна из групп ЖГУТа, которая пришла на занятия по самообороне.

- Нас специально разделили по группам в 20 человек, а то в первый день нас пришло, аж, 45. Яблоку упасть негде было, не то что приемы отрабатывать, - объясняет руководитель женской гвардии Ольга Сметанина. - Вообще в ЖГУТе нас уже больше ста девочек.

Всего в ЖГУТе больше сотни участниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш тренер - титулованный спортсмен по тайскому боксу Александр Саночкин. Как только начинается занятие, его улыбку на лице сменяет полная сосредоточенность. Впереди отработка базовых ударов – хук, апперкот, прямой джеб. Но сначала разминка.

- Да мне проще второго ребенка родить, чем так бегать – тяжело дыша, говорит одна из участниц в футболке с Z – символикой.

Главное - отсутствие медицинских противопоказаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переведя дух, она снова встает в строй. Все девочки пришли сюда по своей воле. Более того они сами выступили с инициативой создать женскую гвардию.

- «Клуб общественных инициатив» - это организация, которая занимается социальными проектами и работает при поддержке Свердловского правительства. Так вот к ним поступил запрос от женщин. У кого-то из них мужа мобилизовали, у кого-то - ушел добровольцем либо военный, - рассказывает руководитель Женской гвардии Урала Ольга Сметанина. – Дамы сами захотели научиться обращаться с оружием, освоить навыки самообороны. Так мы создали ЖГУТ. Полное называние - Женская гвардия Урала только за победу. Наша цель – поднятие патриотического духа нашего населения, хотим стать примера для других людей.

Ольга Сметанина поддержала предложение женщин и помогла реализовать задумку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зале за первые 10 минут стало душно. После разминки становимся в стойку и тренируем удары. Девчонки полны энтузиазма, то и дело пытаются поднять одноногий манекен для борьбы и ему наподдавать.

- Тяжеленький! – игриво замечает одна из девушек.

Тренировки по самообороне длятся полтора часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренер подсказывает, как правильно сжимать кулачки, держать стойку и защищать лицо от встречного апперкота.

- Бей равнее, не бойся! Переноси вес тела на левую ногу, работай корпусом, – жестко командует Александр.

От платьев и шпилек на время пришлось отказаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красавицы смахивают выступивший пот, на щеках у них - румянец. Занятие по самообороне – это лишь одно из занятий группы.

ПРОСИЛАСЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ, НО ЖЕНЩИН НЕ БЕРУТ

Постановка правильного удара - ключевой залог успеха в самообороне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чувствуется, эти леди уже заряжены боевым духом. Некоторые готовились заранее: сняли наращенные ногти и ресницы.

- Короткие ногти - это у нас обязательное условие. Приходится жертвовать. А то не дай бог травма, - объясняет Ольга Сметанина. - Это не игра, это жизнь. Поддержим наших мужчин не только любовью, но и надежным тылом.

Собрать автомат оказалось не так уж и просто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть среди девочек и те, кто уже порывался пойти на передовую. Вот, например 39-летняя София Бойко. Воспитывает двоих детей, работает косметологом. Муж у нее артиллерист. Уже девять месяцев находится в зоне СВО.

- Я как врач - военнообязанная, к тому же у меня был внутренний посыл, - рассказывает она. - В чатах, в которых общаются люди, один хирург заявил, что собирает команду добровольцев. Выложил большой список, мол, требуются фельдшеры, врачи. Я ему написала, что хочу отправиться добровольцем в госпитали. А он мне сказал, что нельзя, женщин не берут. Дискриминация!

София Бойко просилась добровольцем в госпитали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь же «однополчанки» друг друга понимают, поддерживают. Говорят, это помогает им отпустить негативные мысли.

-Мой муж боевой офицер. Могу сказать, что есть одно правило: слезы только в подушку. Ему там итак тяжело, а если я еще рыдать буду? Куда такое годится, - твердо говорит президент Союза жен офицеров УрФО Светлана Кошелева. - Я, как лицо ответственное, подтянула в гвардию и подруг.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Самооборона - один день. Занятия по стрельбе и оказанию первой медицинской помощи - в другой. У военного фельдшера Александры Шиловой муж только-только вернулся из зоны СВО. Ей есть о чем рассказать. Она раскладывает перед нами жгуты, средства для перевязки, - базовый набор тактической аптечки бойца. Девчонки между собой обсуждают подскочившие цены на кровоостанавливающие жгуты.

- Лучший жгут, который вы можете приобрести – с силиконом. Помните, что накладываем его на полчаса. При этом каждые десять минут расслабляем, чтобы потом не пришлось ампутировать конечность, - рассказывает фельдшер.

Участницы изучали виды жгутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого выходим на татами и пытаемся спасти человека, который по легенде лежит без сознания.

- Если вы видите, что человек лежит и не реагирует, то попытайтесь его позвать. Коснитесь за плечи. Проверьте, есть ли у него дыхание, - объясняет Александра. – Чтобы язык не западал, и не закрыл дыхательные пути, человека нужно перевернуть, но сначала поднимите его голову… Если выпал мобильный телефон, проверьте, возможно, там заполнена информация о его здоровье.

Кстати, в мобильном телефоне информация о здоровье была заполнена только у одной участницы. Эту медкарту можно посмотреть даже при заблокированном экране смартфона. Мы это упущение наверстали, и вам советуем.

ВРЕМЯ ПОСТРЕЛЯТЬ

Настало время вооружиться. Одна из участниц в качестве сменной обуви взяла с собой туфли на небольшом каблуке. Другая – элегантно обернула шею шарфиком.

- Красиво и отлично, а стало быть, практично, - хихикает одна из участниц.

Культура обращения с оружием - важная дисциплина в ЖГУТе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоматы Калашникова увесистые. Но девочки, привыкшие складывать в дамскую сумочку все, что плохо лежит, к нагрузке готовы.

- Думаю, схожу на занятия, что-нибудь натворю смешное. А эти видео потом нашим парням покажут. Думаю, вот они от души посмеются. Настроение хоть себе поднимут. Это моя основная цель, - улыбается моя соседка по боевой подготовке.

Тщательно прицелиться - залог успеха

Разобрать автомат получилось за считанные минуты. Со сборкой же было трудновато. Мне, как левше, надо было приноровиться, чтобы правильно вставить крышку ствольной коробки. Да так, чтобы она не соскакивала с пазов. Собирали и разбирали оружие по три раза.

- Когда мой сын сказал, что если папу мобилизуют, то я отправлюсь с ним, я была удивлена. Обычно, сначала идут дети, а уже вслед за ними отцы. Если бы у меня не было еще двух дочек, то я бы тоже пошла вслед за мужем, - говорит многодетная мама Татьяна Бердус.

Участницы тщательно наблюдали за процессом разборки, а потом взялись за дело и повторили указания тренера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна важная задача – правильная боевая стойка. Девчонки словно гибкие ивы, тянутся к полу под весом автомата.

- Не поднимай плечики. Ноги шире. Колени должны как бы пружинить. Автомат в плечо, - командует инструктор. – Прицелься. Вот, так лучше!

Участницы гвардии пришли по совету подруг, а также по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе по сборке «Калаша» были даже свои «веселые старты»: мы должны были бежать к деталям автомата, присесть 10 раз, поднять их и собрать. Но участница нашей команды внезапно поскользнулась и распласталась на полу:

- Девочки, простите меня!

А мы и не думали обижаться. Мы тут же подхватываем автомат и продолжаем гонку... Впереди у нас еще занятия с оптикой и дронами. И пускай, по мнению диванных критиков, команда ЖГУТ выглядит как вычурная романтизация серьезных действий. У каждой участницы здесь свои цели и запросы. В конце декабря женщины поучаствуют в праздничном закрытии, получат грамоты и дизайнерскую форму с шевронами.

- Она будет черного цвета, стильная и удобная. Сейчас разрабатываем шевроны с нашей символикой, - уточняет Ольга Сметанина.

Леди научатся обращаться с оружием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борщи подождут, а пока женская гвардия будет по-прежнему учиться подавать патроны и целиться метко. Вместе они – сила! Кстати, еще одно направление, которое в приоритете команды ЖГУТа – благотворительность. Уже 30 октября в ТЦ Veer Mall с 12:00 – 18:00 команда будет собирать гуманитарную помощь для военнослужащих. Нужны медикаменты, продукты питания и другие вещи.

КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ?

Присоединиться к занятиям ЖГУТа можно будет уже в следующем году. Создатели и кураторы ведут «лист ожидания», в который могут включить и новобранцев. Для того, чтобы получить подробную информацию о гвардии и оставить свою заявку, можно обратиться по следующим телефонам:

Ольга Сметанина 8(904) 984-35-10 Марина Кислицына 8(922) 211-16-28

А КАК У НИХ

Где еще вступить в женскую гвардию

«Один день в спецназе», Москва Здесь бойкие девушки могут научиться базовым навыкам владения боевым оружием. Также испытать себя и свои силы в марш-бросках. Девушек учат штурмовому альпинизму, тактической медицине, самообороне, огневой подготовке. Занятия проводятся платно. Сайт: https://specnazdayone.ru/woman

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