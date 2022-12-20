Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 4:21

В Екатеринбурге появится музей Шигирского идола

Об этом сообщили на заседании по продвижению Шигирской коллекции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На заседании оргкомитета состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции

На заседании оргкомитета состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится музей Шигирского идола с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. Об этом сообщили на заседании оргкомитета по продвижению Шигирской коллекции.

- Это долгосрочный проект, который может стать венцом нашей работы, - рассказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Также он сообщил о планах известного композитора Александра Пантыкина посвятить артефакту мюзикл.

На заседании оргкомитета состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции. В ближайшее время будет представлена версия сайта на английском языке.

По мнению участников заседания, все это позволит одновременно привлечь внимание к городу как научному, культурному и туристическому центру и сделать более узнаваемым сам уникальный артефакт.