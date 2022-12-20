На заседании оргкомитета состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится музей Шигирского идола с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. Об этом сообщили на заседании оргкомитета по продвижению Шигирской коллекции.

- Это долгосрочный проект, который может стать венцом нашей работы, - рассказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Также он сообщил о планах известного композитора Александра Пантыкина посвятить артефакту мюзикл.

На заседании оргкомитета состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции. В ближайшее время будет представлена версия сайта на английском языке.

По мнению участников заседания, все это позволит одновременно привлечь внимание к городу как научному, культурному и туристическому центру и сделать более узнаваемым сам уникальный артефакт.